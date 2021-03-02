Барселона, Испания, , 05:51 — REGNUM Не менее пяти граждан Италии и один подданный Франции были задержаны полицией в ходе беспорядков, произошедших после акции протеста 27 февраля в испанском городе Барселона. Об этом 1 марта сообщило издание El Periodico со ссылкой на главу департамента внутренних дел автономного сообщества Каталония Микеля Сампера.

По информации чиновника, все шестеро являются анархистами. Всего 27 февраля было задержано 14 протестующих, выступивших в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта издание El Mundo распространило информацию о том, что прокуратура Испании потребовала увеличить срок тюремного заключения для Пабло Аселя до пяти лет и трех месяцев. Ранее суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление короны.

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