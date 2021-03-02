Брюссель, , 06:50 — REGNUM В Брюсселе 1 марта прошло заседание Совета по соглашению о стабилизации и ассоциации между Албанией и Евросоюзом, на котором присутствовал и премьер-министр Албании Эди Рама.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания совета комиссар Евросоюза по политике и расширению Оливер Вархели подтвердил, что Албания выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, однако дата проведения первой межправительственной конференции в рамках этих переговоров до сих пор не назначена.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Албания выполнила свою «домашнюю работу» для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, однако предстоящие выборы станут проверкой для этой страны.

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При этом албанский премьер-министр выступил с критикой неэффективности механизма распределения вакцин против COVID-19 в рамках Евросоюза, а также выразил надежду на то, что напряженность в отношениях между Северной Македонией и Болгарией не станет причиной затягивания переговоров между Албанией и ЕС.

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