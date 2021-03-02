Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман обратилась с иском в суд, обвинив руководство в расовой дискриминации. Об этом 1 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иск подан юридической компанией Wigdor LLP в Вашингтоне. В своём обращении женщина указывает признаки, которые, по её мнению, свидетельствуют о предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам.

Ньюман отмечает, что Amazon принимает на работу чернокожих граждан «на низкие должности» и повышает их реже, чем сотрудников с белой кожей и таким же уровнем знаний. Кроме того, компанию обвинили в нарушении закона о равной оплате труда, а директора одного из подразделений — в сексуальных домогательствах.

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