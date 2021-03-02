Приштина, , 06:52 — REGNUM Будущий премьер-министр Косово, лидер победившего на выборах в Косово «Движения за самоопределение» Альбин Курти 1 марта провел встречу с послом Турции в Косово Чагры Сакаром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сакар поздравил косовского политика с победой на выборах и подчеркнул, что Турция заинтересована в углублении отношений с его правительством.

Темой обсуждения на встрече стал вопрос о возможном перенесении посольства Косово в Иерусалим, на чем настоял президент США Дональд Трамп при подписании Вашингтонских соглашений 4 сентября. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме к Курти заявил, что открытие посольства в Иерусалиме нанесет Косово значительный ущерб.

В ходе встречи Курти подчеркнул, что установление дипломатических отношений с Израилем важно для Косово, в то время как вопрос об открытии посольства Косово в Израиле будет решен после получения его правительством документации, ныне находящейся в распоряжении правительства в отставке.

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