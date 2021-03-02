Кемерово, , 05:43 — REGNUM В Кемерове своё 100-летие отметила участница Великой Отечественной войны Вера Кулага. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Вера Владимировна родилась в новосибирском селе Верхачино. В семье, кроме неё, воспитывались ещё трое детей. Брат не вернулся с войны и считается пропавшим без вести. После окончания средней школы Вера Кулага поступила в училище. Получив специальность стрелочника, устроилась работать на железную дорогу. В 1943 году она была призвана на фронт в дорожные войска для восстановления дорог Москва — Ленинград. Свой фронтовой путь она завершила в Кёнигсберге в 1945 году.

После окончания войны Вера Владимировна приехала в Кемерово, устроилась мотористом в топливно-транспортный цех на Ново-Кемеровскую ТЭЦ. В 1962 году произошёл несчастный случай на предприятии — она потеряла ноги.

Вера Кулага награждена медалями Жукова, «За Победу над Германием в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.».