Скопье, , 07:01 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 1 марта сообщил о том, что он совместно с главой государственного статистического агентства Апостолом Симовски и главой управления по реализации санкций Марьяном Спасовски лично наблюдал за проведением переписи населения среди заключенных. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По словам Маричича, перепись началась вовремя и проходит хорошо.

На прошлой неделе Евростат публично одобрил методику проведения переписи населения в Северной Македонии, что стало для партии власти оружием в борьбе с оппозицией, всячески саботирующей проведение переписи.

Помимо заключенных, с началом весны в переписи начали участвовать служащие дипломатических учреждений Северной Македонии. Граждане Северной Македонии, находящиеся вне страны, смогут поучаствовать в переписи в период с 1 марта по 21 апреля.

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