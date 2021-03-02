Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, , 05:53 — REGNUM В Магаданской области возбуждены два уголовных дела в отношении главного врача Хасынской районной больницы, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

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Подозреваемый, проживая в съёмной квартире в посёлке Палатка, с 2017 по 2019 годы производил оплату за неё за счёт средств больницы. В результате причинил ущерб на 360 тыс. рублей.

Кроме того, в 2017 году главврач сделал ремонт в этой квартире, деньги на который взял из бюджета больницы, тем самым совершил растрату на более 44 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнем Уфалее Челябинской области возбуждено уголовное дело о растрате более 800 тыс. рублей.