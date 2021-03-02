Кемерово, , 05:36 — REGNUM Кемерово в рамках автопробега «Гранд-тур «Байкальская миля» посетил известный режиссёр Евгений Бедарев. В Кузбассе он снимал сюжет о Вере Волошиной и Юрии Двужильном. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Съёмки прошли в микрорайоне Южный на фоне портретов героев и в сквере Юности у скульптурной композиции «Школьный вальс», прообразом которой стали Волошина и Двужильный. Евгений Бедарев уточнил, что сюжет о кемеровских героях его команда снимает для «Бессмертного полка».

Также съемочная группа побывала в Центре дополнительного образования детей имени В. Волошиной, где осмотрели вещи, принадлежащие легендарной кемеровчанке, и встретилась с авторами фильма о Вере Волошиной «Так хочется жить!» Эдуардом Романовым и Сергеем Басалаевым.