Москва, , 05:34 — REGNUM Во вторник, 2 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха — +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 3 марта в Москве облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 0… +5 °C днём и −5… −0 °C ночью.

В среду, 2 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C. По области −2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C. Порывистый ветер до 17 м/с, небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за гололедицы и порывистого ветра.

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