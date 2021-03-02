Тирана, , 05:34 — REGNUM В Албании 1 марта в результате обследования 2714 человек выявили 764 новых случая заражения коронавирусом. Ещё 640 человек были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошел 1131 человек, всего же в стране вакцинировано 12 467 человек.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 107 931 случаев заражения коронавирусом. 70 413 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 816 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 20 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд для страны, во всяком случае, если верить официальной статистике. Лечение от COVID-19 проходит 35 702 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 22 974 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 659 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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