Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:25 — REGNUM Новые назначения состоялись в мэрии Новокузнецка. Так, на должность начальника управления капитального строительства назначен Андрей Шишлянников. Пост начальника управления культуры занял Алексей Белов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Согласно официальным данным, Андрей Шишлянников — уроженец Новокузнецка. Он окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Опыт работы в строительной сфере — более 15 лет.

Алексей Белов также коренной новокузнечанин. Он окончил Кемеровскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Режиссер любительского театра, преподаватель специальных дисциплин». Прошёл переподготовку в Кемеровском государственном университете по программе «Управление в государственной и муниципальной сфере». Опыт работы в сфере культуры — более 22 лет.

Напомним, что ранее, 16 февраля, на должность заместителя главы города — начальника финансового управления Новокузнецка была назначена Олеся Алешкова. Она окончила Новокузнецкий филиал — институт Кемеровского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Стаж работы — более 16 лет.