Спасск-Дальний, Приморский край, , 05:26 — REGNUM До 400 тонн картофеля намерен поставить на местный рынок фермер из Спасского района Приморья — получение гранта «Агростартап» позволило увеличить объёмы производства почти в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Иркутские фермеры в 2020 году укрепили позиции в АПК региона

На 30 га в районе села Дубовское Павел Герман выращивает картофель «Гала», «Адретта», «Санте», свеклу и бахчу. В прошлом году с помощью полученного гранта он купил сельскохозяйственную технику и систему вентиляции для овощехранилища.

«В связи с закрытием границ приморские овощи сейчас очень востребованы на рынке. В этом году планируем собрать до 400 тонн картофеля. Всю экологически чистую продукцию реализуем через магазины и на ярмарках», — пояснил фермер.

Торговые сети готовы закупать овощи в больших количествах, для этого Герман намерен наращивать объёмы производства и построить ещё одно овощехранилище площадью 500 кв. метров.

На создание семейных ферм в Приморье предусмотрена господдержка в размере до 30 млн рублей. Также фермеры могут получить грант «Агростартап» — до 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сельхозпроизводите­ли Иркутской области выпустили аграрной продукции на 66,1 млрд рублей, в том числе 63% составляет продукция животноводства. По сравнению с предыдущим годом объем вырос на 3,1%.