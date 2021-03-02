Лондон, , 05:20 — REGNUM Цена нефти Brent упала до уровня 22 февраля, опустившись ниже $63 за баррель. Это следует из данных торгов 2 марта на лондонской бирже ICE.

Так, в 04:25 мск баррель нефти Brent — фьючерс с поставкой в мае — подешевел на 1,11% — до $62,98 за баррель. В 04:34 нефть торговалась на уровне $62,81 за баррель. В 05:01 она подешевела до $62,62, после чего немного отыграла потерю.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские участники рынка не поддержали ралли, которое зародилось на азиатской сессии.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть сохраняет все предпосылки к росту