Монтевидео, , 05:13 — REGNUM Кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции началась в Уругвае, сообщает пресс-служба уругвайского правительства.

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Сообщается, что для вакцинации будут применять китайский препарат Sinovac. На первом этапе в стране прививки получат учителя, военные и полицейские. Уже запланирована вакцинация 50 тыс. человек из 140 тыс. приоритетной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Уругвае прививки получили медработники, входящие в прививочные бригады. Республика уже получила 192 тысячи доз китайского препарата Sinovac для вакцинации населения.