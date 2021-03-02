Приштина, , 05:20 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 марта сообщили, что за сутки в результате исследования 2914 образцов в крае выявили 467 носителей коронавируса. Ещё 205 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 69 697 случаев заражения коронавирусом. 60 063 пациента уже здоровы. 1608 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли девять пациентов с COVID-19 в возрасте от 55 до 89 лет. Лечение проходят 8 026 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

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