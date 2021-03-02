Пекин, , 05:06 — REGNUM Сексуальные извращения и содомия насаждаются современным Западом для того, чтобы провозгласить культ тёмных матриархальных божеств, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Провозглашение культа сексуальных и прочих перверсий осуществляется в нынешней социально-политической среде законодательными и репрессивными методами насильно.

«Это кончается ранним сексуальным повреждением локальным, локальной сексуальной патологией, переводом этой локальной сексуальной патологии в системную, далее подавлением всей эмоциональной сферы, дальше защитами, которые превращают это все в такого окаменелого человека, прорывами этой защиты через суперэкспрессии, опустошением через прорывы и заполнением этого опустошения новой метафизикой… это все время прямая экспрессивная тёмная метафизика», — заявил Кургинян.

Он отметил, что богом в этой новой метафизической системе является ведьма, которая должна мстить за преследования, а настоящей культовой фигурой новой религии, насаждаемой Западом, является Лилит, считавшуюся в древнеиудейских апокрифах высшим проявлением женского дьяволизма и которую во множестве современных книг называют «главным демократическим божеством XXI века».