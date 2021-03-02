Остин, США, , 05:19 — REGNUM Председатель Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса ДиЭнн Уолкер подала в отставку из-за вызванных экстремальными февральскими морозами массовых отключений электроэнергии. Об этом 1 марта сообщает агентство Associated Press.

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В заявлении об отставке, направленном губернатору штата Грегу Эбботту, Уолкер призналась в частичной ответственности за энергетический коллапс в штате. По её словам, и другие причастные к произошедшему также должны «с честью и достоинством признать, что их действия или бездействие привели к тому, что ситуация сложилась таким образом».

Напомним, что аномальные холода, с которыми столкнулись Техас и ещё ряд регионов США, оставили без электроснабжения более трёх миллионов человек, в результате чего несколько десятков человек погибли от переохлаждения и иных причин, связанных со снежными бурями и холодами. Энергетические компании, которые в экстремальных условиях смогли продолжать работу, в несколько раз повысили цены за свои услуги. По оценкам СМИ, энергосистема штата в течение ряда дней находилась на грани полного коллапса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден отправился 26 февраля в Техас, чтобы оценить ущерб от аномальных для штата морозов, которые оставили тысячи жителей без электричества.

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