Лондон, , 04:55 — REGNUM Картина «Башня мечети Кутубия» кисти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля была продана с молотка за £8,2 млн (около $11,6 млн) на аукционе Christie's, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сама картина оценивалась в сумму от £1,5 до £2,5 млн. Отмечается, что рекордную для такого лота цену отдал некий коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. При этом на торги картину выставила ее бывший владелец — актриса Анджелина Джоли.

Отмечается, что картина «Башня мечети Кутубия» является единственным полотном Черчилля, написанным в годы Второй мировой войны. Бывший глава правительства Соединенного Королевства написал ее в январе 1943 года по окончанию Касабланкской конференции. Эту картину он подарил экс-президенту США Франклину Делано Рузвельту.