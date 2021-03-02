Якутск, , 05:03 — REGNUM В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии ранним утром 2 марта загорелась трёхэтажная школа — пожар начался в актовом зале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

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Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 70 кв. метров. Повреждено потолочное перекрытие в гардеробной и в актовом зале.

Погибших и пострадавших нет. В тушении огня было задействовано 18 человек и семь единиц техники. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 февраля, в здании школы-интерната в Иркутске сработала автоматическая пожарная сигнализация: по какой-то причине в одной из комнат загорелась мягкая обивка стульев. Взрослые и дети не пострадали и были своевременно эвакуированы.