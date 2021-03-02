Кемерово, , 04:45 — REGNUM В Кемеровской области предъявлено обвинение 63-летнему конкурсному управляющему шахты «Алексиевская». Уголовное дело расследуется по факту невыплаты заработной платы работникам угольного предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, с марта по июнь 2020 года обвиняемый не предпринимал должных мер к своевременной и полной выплате зарплаты шахтёрам. В то же время деньги расходовались на другие сферы деятельности угледобывающего предприятия. В итоге 811 работников частично не получили зарплату более трёх месяцев. Задолженность составила более 140 млн рублей.

Сотрудники предприятия обратились в следственные органы. В счёт возмещения ущерба на квартиру обвиняемого был наложен арест. Со следствием конкурсный управляющий не сотрудничает. Шахта сейчас находится на стадии банкротства.

Расследование уголовного дела продолжается.