Владивосток, , 04:41 — REGNUM Вопрос нехватки цифрового диагностического оборудования в медучреждениях Приморья закрыт за последние три года. Сегодня в крае нет ни одной центральной районной больницы, в которой не было бы флюорографа или маммографа, заявила министр здравоохранения Анастасия Худченко.

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По словам Анастасии Худченко, последние два года закупали мобильные комплексы. Ведь зачастую бывает так, что маммограф есть, он установлен в центральном селе, а жителям отдаленных сел до него ещё необходимо добраться. Для таких случаев и были приобретены мобильные маммографические комплексы для центральных районных больниц и передвижные флюорографы.

«Составляем графики движения мобильных комплексов на весь год. Планируем, что с начала марта возобновим диспансеризацию, профилактические осмотры. Если будет благополучная эпидемиологическая ситуация, эти комплексы поедут по сёлам края.

В Уссурийскую центральную городскую больницу мы закупили так называемую мобильную поликлинику, которая состоит из восьми больших фургонов — включает все кабинеты врачей с необходимым оборудованием, флюорограф и маммограф. Есть даже стоматологический фургон. Пробный выезд намечен на март — специалисты артемовской стоматологической поликлиники поедут в детский дом, где посмотрят и сразу полечат детям зубы», — пояснила министр здравоохранения Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приступят к строительству четырех центральных районных больниц.