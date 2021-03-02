Токио, , 04:39 — REGNUM Правительство Японии одобрило подписанное в феврале соглашение о продлении на следующий финансовый год условий распределения расходов на содержание в стране американских военных баз. Об этом 2 марта сообщает телеканал NHK.

Теперь соглашение должен утвердить парламент Японии.

В соответствии с соглашением, расходы японской стороны на базы США в 2021 финансовом году составят порядка 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд). В долю Японии входит оплата всех коммунальных расходов и зарплата местному персоналу американских баз.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и Соединённые Штаты подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране ещё на год.

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