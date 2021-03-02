Новосибирск, , 04:31 — REGNUM В Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора завода сибирского технологического машиностроения «ЭМУР». Дело было возбуждено по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств от налогообложения в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с января 2018 года по февраль 2019 года, руководитель завода, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере 19,5 млн рублей и выставленных инкассовых поручениях по расчётным счетам, имея возможность погасить недоимку, совершил сокрытие денежных средств завода на общую сумму 60 млн рублей.

Кроме того, с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор предприятия, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату, пособия и иные выплаты 93 работникам. Задолженность составила около 34 млн рублей. При этом на счета подконтрольных ему организаций, поступили 106,5 млн рублей. Однако на зарплатную задолженность он израсходовал лишь 15 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.