Сеул, , 04:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 344 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 319 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует незначительное снижение заболеваемости в течение последних трех дней. В частности, 27 февраля в республике выявили 356 инфицированных, а 28 февраля — 355.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 90 372. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекций. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1606 человек.