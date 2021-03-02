Пекин, , 04:13 — REGNUM Логистический сектор Китая обеспечил устойчивую операционную прибыль в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Социальная логистика выросла на 3,5% в годовом исчислении в 2020 году до 300,1 трлн юаней (около $46,37 трлн), сообщили в Китайской федерации логистики и закупок. Общая стоимость социально логистики составила 14,9 трлн юаней, что на 2% больше в годовом исчислении.

Доля социальной логистики в структуре ВВП достигла 14,7%, что находится в тренде, заданном предыдущим годом. Общий объем выручки логистической отрасли вырос на 2,2% в годовом исчислении до 10,5 трлн юаней в 2020 году.