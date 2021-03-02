Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Президент США Джо Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 марта провели переговоры, включающие вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19. О результатах переговоров говорится в распространённом Белым домом совместном заявлении двух стран.

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«Они договорились углублять сотрудничество в области реагирования на пандемию, в том числе путём расширения возможностей общественного здравоохранения, обмена информацией и разработки миграционной политики. Осознавая стратегическую важность двусторонних экономических отношений, они подтвердили свою приверженность торговому соглашению Канады, Мексики и США», — говорится в заявлении о результатах встречи двух лидеров, прошедшей в дистанционном режиме.

В числе обсуждённых также значатся вопросы сотрудничества стран в сферах безопасности, противодействия коррупции и борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пообещал обсудить с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вопрос поставок американских вакцин против коронавирусной инфекции.

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