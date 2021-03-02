Гуйян, Китай, , 04:09 — REGNUM Цифровая экономика набирает обороты в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне, сообщает агентство Синьхуа.

За время 13-го Пятилетнего плана (2016−2020) ВРП региона рос на 9% в год в среднем, в то время как новые формы экономики, включая цифровую экономику внесли 24% в общий рост ВРП в прошлом году, сообщили городские власти.

По словам мэра города Чэнь Яня, город стремится довести добавленную стоимость своей цифровой экономики до более чем 180 млрд юаней (около $28 млрд) в 2021 году.

По словам Чэня, Гуйян, являясь сердцем первой в Китае национальной комплексной пилотной зоны больших данных, нацелен на создание промышленных кластеров с большими центрами обработки данных, производством электронной информации, программным обеспечением и информационными технологиями.