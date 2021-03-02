Москва, , 04:03 — REGNUM Разработчики определили новый облик российского сверхтяжелого носителя для пусков к Луне, сообщил 2 марта источник в ракетно-космической отрасли.

«Ракету-носитель сверхтяжелого класса планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам источника, речь идёт о ракете среднего класса «Амур-СПГ», оснащённой двигателями РД-0169 тягой 100 тонн. Кроме того, в линейке будет представлен носитель сверхтяжёлого класса, оснащённый двигателем РД-182 тягой 250 тонн.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что облик новой ракеты уже получил регистрацию в Роспатенте. Предполагается, что носитель (с двигателем, использующим метановое топливо) станет лучшей альтернативой сверхтяжелой ракете «Енисей», которая использует кислородно-керосиновые двигатели.

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