Нью-Йорк, США, , 04:04 — REGNUM Прокуратуре штата Нью-Йорк разрешили расследовать обвинения в адрес губернатора штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Об этом генеральный прокурор штата Летиция Джеймс 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня мы получили сопроводительное письмо, дающее нашему офису полномочия продвигаться с независимым расследованием по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым в отношении губернатора Куомо», — написала Джеймс. По её словам, результаты расследования будут представлены в публичном доступе.

Первой губернатора в домогательствах в декабре 2020 года обвинила Линдси Бойлан. Экс-советница Куомо по вопросам здравоохранения, 25-летняя Шарлотта Беннет, которая работала под началом губернатора до ноября 2020 года, выступила с подобными обвинениями в его адрес 27 февраля. Куомо оба обвинения отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатора штата Нью-Йорк обвинила в домогательствах его экс-советница