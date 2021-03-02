Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Соединенные Штаты могут объявить о новых санкциях против России уже 2 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что поводом для новых экономических ограничений послужила ситуация с Алексеем Навальным. Санкции будут вводиться на основе двух исполнительных приказов: 13 661, изданный в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией, а также 13 382, принятом в 2005 году в рамках запрета оружия массового уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США будут вводить санкции против России после согласования с Евросоюзом. Предполагается, что новые меры зададут новый тон политики американского президента Джо Байдена по отношению к Москве.

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