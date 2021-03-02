Симферополь, , 03:44 — REGNUM Крым никогда не вернётся в состав Украины, а одинаковые претензии из Киева на полуострове уже не воспринимают, заявил 1 марта журналистам депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

Таким образом он отверг заявление главы украинского министерства внутренних дел Арсена Авакова, который предложил заблокировать подачу воды на полуостров, пока он не вернётся в состав Украины.

«Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», — сказал крымский депутат.

По словам Черняка, с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России и федеральные власти, Крым будет обеспечен водой без подачек из Киева.

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