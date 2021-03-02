Москва, 2 марта, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск ФГУП «Атомфлота», которое входит в состав дивизиона госкорпорации «Росатом». Ответчиком в споре, который пока не принят к производству, выступает АО «Балтийский завод» из «Объединённой судостроительной корпорации», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление от госпредприятия, которое в 2016 году указом президента РФ получило статус федеральной ядерной организации, поступило в суд 1 марта 2021 года. Сумма иска составляет 507 млн рублей, но детали спора пока неизвестны. В тот же день к АО тем же истцом был подан ещё и иск на 195 млн рублей.

Напомним, в январе 2021 года ФГУП уже выставил заводу претензии. В иске, который рассмотрят 18 марта, речь идёт о понуждении, но детали неизвестны.

Из судебных споров 2020 года известно, что стороны связывает как минимум один контракт от 2014 года, по которому подрядчик обязался построить первый и второй серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22 220, спустить их на воду, обеспечить снабжением, провести швартовые, комплексные швартовые и иные испытания.