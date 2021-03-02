Вена, , 03:41 — REGNUM Темпы распространения вакцин от коронавирусной инфекции среди жителей Австрии сравнимы с выдавливанием кетчупа из бутылки, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 1 марта в ходе пресс-конференции.

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Так он поддержал мнение главы правительства Дании Метте Фредериксен, сделавшей подобное сравнение ранее. По словам Курца, когда выдавливаешь кетчуп, необходимо долго ждать до тех пор, пока вместо мелких порций из бутылки не «вытечет целая куча».

Канцлер напомнил, что в начале вакцинации в стране прививали 5 тыс. человек ежесуточно. При этом в настоящее время препарат получают 30 тыс. человек в сутки, а к апрелю этот показатель должен вырасти до 45 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент России Владимир Путин и Себастьян Курц обсудили возможность поставки в Австрию российской вакцины «Спутник V».

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