Гавана, , 03:32 — REGNUM На Кубе общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тыс., сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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В частности, за 1 марта в республике выявили 811 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии на Кубе выявили 50 590 зараженных коронавирусом нового типа. При этом наибольшее число инфицированных приходится на кубинскую столицу Гавану. Также высокая заболеваемости COVID-19 сохраняется в провинциях Пинар-дель-Рио и Камагуэй.

Ранее минздрав Кубы заявил о третьей волне заболеваемости коронавирусной инфекции. В связи с этим в республике ввели ограничительные меры: приостановили очное обучение в школах, закрыли гостиницы, бары и рестораны.