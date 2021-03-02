Каракас, , 03:32 — REGNUM Минздрав Венесуэлы 1 марта одобрил использование в Боливарианской Республике китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Венесуэла одобрила использование китайской вакцины Sinopharm для иммунизации населения Венесуэлы от COVID-19. Благодаря сотрудничеству Китая и Венесуэлы мы заботимся здоровье и жизни нашего народа», — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 февраля в Венесуэле началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Венесуэлы продолжит распространение российской вакцины «Спутник V» по штатам страны, чтобы обеспечить первый этап национальной иммунизации против COVID-19.

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