Южно-Сахалинск, , 03:29 — REGNUM На Сахалине на автодорогу в районе села Горнозаводск сошла снежная лавина, сообщили в правительстве области со ссылкой на ЕДС Невельского городского округа.

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Сход снежной лавины произошёл на 18 км автодороги Невельск-Шебунино. Объём снега оценивается в 500 куб. м. На расчистке дороги работают две единицы техники. Сообщается, что в результате схода лавины никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение о лавинной опасности объявлено в горах Сочи 1 марта.