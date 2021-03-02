Тегеран, , 08:17 — REGNUM 1 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран и агентство достигли соглашения в середине февраля, которое соответствует иранскому законодательству и отвечает интересам сторон. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на сезонном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Гросси заявил, что в соответствии с соглашением агентству предоставляется возможность возобновить полную проверку соблюдения Ираном своих обязательств в ядерной области.

Отметив, что со времени предыдущего ежеквартального отчета было выпущено 11 докладов, содержащих обновленную информацию о ядерной деятельности Ирана, он подчеркнул:

«15 февраля 2021 года Иран проинформировал агентство о том, что страна прекратит осуществление добровольных мер транспарентности, предусмотренных СВПД, с 23 февраля 2021 года».

«Прекращение или ограничение деятельности агентства по проверке и мониторингу на данном этапе окажет серьезное влияние на способность МАГАТЭ отчитываться о выполнении обязательств Ирана», — сообщил Гросси.

Он также рассказал о проведении переговоров с вице-президентом Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммедом Джавадом Зарифом с целью найти взаимоприемлемое решение для агентства продолжать важнейшую деятельность по проверке ядерных объектов.