Джакарта, , 03:22 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,7 зарегистрированы у побережья индонезийского острова Суматра 2 марта. Об этом на своем сайте сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 132 км к северо-западу от города Сабанг. При этом его очаг залегал на глубине приблизительно 70 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы у побережья Перу.

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