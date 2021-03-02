Тегеран, , 08:25 — REGNUM 1 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти страны приняли план по сокращению зависимости от нефтяных доходов, подчеркнув, что в настоящее время Исламская Республика не зависит от нефтедолларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент отметил, что раньше нефтяная промышленность брала на себя бремя годового бюджетного плана страны. Он, однако, подчеркнул, что нефтяная промышленность по-прежнему является крупной значимой отраслью, так как многие другие виды деятельности страны зависят от добычи и экспорта нефти.

Коснувшись деятельности правительства в области нефти и газа за время своего пребывания на этом посту, Рухани заявил, что добыча газа в стране в настоящий момент достигла одного триллиона кубометров в сутки. По его словам, сегодня Иран опережает Катар в данном направлении.

По словам президента, добыча на совместных с Ираком нефтяных месторождениях на западе страны увеличилась в пять раз.