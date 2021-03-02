Тегеран, , 08:55 — REGNUM 1 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 108 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 60 181. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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"За последние 24 часа было обнаружено около 8510 новых случаев заражения COVID-19, при этом 812 человек госпитализированы», — отметила Лари. Она подчеркнула, что с учётом 93 новых жертв их общее число по стране возросло до 60 181.

Лари сообщила, что 1 399 934 человека из общего числа 1 639 679 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3727 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 114 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 530 000 человек погибли.