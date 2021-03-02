Тегеран, , 08:49 — REGNUM 1 марта иранские вооруженные силы приняли поставку девяти военных самолетов, 10 вертолетов и несколько десятков двигателей, отремонтированных организацией иранской авиационной промышленности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На церемонии передачи техники вооруженным силам присутствовали министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, командующий ВВС бригадный генерал Азиз Насирзаде и ряд военных чиновников. На церемонии бригадный генерал Хатами заявил, что успешная стратегия Ирана может победить политику максимального давления противника.

«Противник тщетно пытался победить Иран с помощью санкций и ограничений на покупку [военной] техники; между тем страна победила врага, полагаясь на собственный потенциал, строя военную технику и оптимизируя оборонную промышленность», — отметил министр.

Он также подчеркнул: «Иран предпринимает все возможные усилия по капитальному ремонту военной техники, используя знания и опыт отечественных специалистов».

Напомним, что эмбарго на поставки оружия Ирану было снято в октябре 2020 года, спустя более десяти лет.