Тегеран, , 08:47 — REGNUM Представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш заявил о введении иранскими властями запрета на полеты в 32 страны и наоборот для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ссылаясь на указы Национального штаба по борьбе с COVID-19 для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Зибахш отметил, что въезд пассажиров из стран высокого риска в Иран запрещен.

Он подчеркнул, что все иранские и иностранные граждане, которые намерены отправиться в Иран, обязаны предоставить отрицательный сертификат молекулярного теста (RT-PCR) на COVID-19 со сроком действия до 96 часов из лабораторий, утвержденных министерством здравоохранения страны происхождения на английском языке.

Напомним, что с момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заразила более 114 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 530 000 человек погибли.