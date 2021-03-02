Тегеран, , 08:16 — REGNUM 28 февраля министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что Ирак погасит свою задолженность в рамках соответствующего договора с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Нет никаких оснований беспокоиться о платежах, связанных с экспортом электроэнергии в Ирак», — сказал он, отметив, что оплата осуществляется в рамках соглашения между двумя сторонами.

Он также отметил, что для Ирана нет никаких проблем с реализацией контракта на экспорт электроэнергии в Ирак, а также в другие государства, когда речь идет об обмене энергоносителями.

«Иран должен репатриировать иностранные активы, чтобы покрыть дорогостоящие расходы на кампанию по борьбе со смертельной пандемией COVID-19, в связи с чем власти страны потребовали от правительств Ирака и Южной Кореи погасить свою задолженность перед Исламской Республикой», — заключил Ардаканян.