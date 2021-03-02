Тегеран, , 08:42 — REGNUM Иранская вакцина Рази КОВ-Парс, которая представляет собой инъецированный рекомбинантный белок, проходит клинические испытания двумя добровольцами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 февраля.

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Одна из нескольких разрабатываемых иранских вакцин, COV-Pars, начала свои клинические испытания в присутствии министра сельского хозяйства Ирана Джихада Казема Хавази, ректора иранского Университета медицинских наук Джалиля Кохпаезаде, а также группы официальных лиц и исследователей в больнице Расула Акрама в Тегеране.

Вакцина разрабатывается под руководством министерства здравоохранения Ирана и специалистов Продовольственной и фармацевтической организации.

Университет медицинских наук начал работу над вакциной в феврале прошлого года и после начальных этапов прошел стадию испытаний на животных в апреле 2020 года.

Ожидается, что вакцина COV-Pars будет введена 13 добровольцам на первом этапе, а затем 120 добровольцев получат вакцину в четырех группах по 30 человек.