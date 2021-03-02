Нью-Йорк, США, , 03:32 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin в ходе торговой сессии 2 марта прибавила порядка 10%, приблизившись к уровню $50 тысяч. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 03:04 мск стоимость биткойна достигла значения $49 849,23. После этого её цена незначительно понизилась. На интервале 24 часа на пике цены прирост биткоина превышал 10%, по данным на 03:09 мск — 9,91%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 20 февраля преодолела уровень $56 тысяч, установив новый исторический максимум.

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