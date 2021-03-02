Тегеран, , 08:39 — REGNUM 28 февраля бывший посол Ирана в Ливане и Иордании Ахмад Дастмалчян заявил, что перспективы отношений Тегерана и Эр-Рияда зависят от связей Тегерана и Вашингтона и дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не будет разрывать отношения с Эр-Риядом, а пересмотрит отношения с Саудовской Аравией в рамках национальных интересов страны», — отметил бывший посол. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день у Саудовской Аравии и США «более ледяные отношения, чем когда-либо».

«Публикация доклада об убийстве Джамаля Хашогги и рассекречивание дела стали явным негативным сигналом для бен Салмана», — сказал Дастмалчян. Он также сообщил, что Саудовская Аравия больше не имеет такого статуса для Соединенных Штатов, которым она пользовалась ранее.

«Отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном раньше основывались на обеспечении безопасности в обмен на нефть, а сейчас эта сделка не имеет никакого значения для США, поскольку нефтяной рынок перенасыщен, при этом Вашингтон превратился в основного экспортера сланцевой нефти», — заключил бывший посол Ирана.