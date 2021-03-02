Тегеран, , 08:20 — REGNUM В Иране пройдут международные соревнования гран-при по тяжелой атлетике в память об иранском двукратном чемпионе Паралимпийских игр Ирана Сиаманда Рахмана, скончавшегося в прошлом году, сообщил глава Национального паралимпийского комитета Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 февраля.

Махмуд Хосрави Вафа отметил, что изначально планировалось утвердить Сиаманда Рахмана в качестве чемпиона мира. В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие пройдет на национальном уровне.

На Азиатских параиграх в Гуанчжоу 2010 года спортсмен установил мировой рекорд в категории свыше 100 кг, подняв 287,5 кг, и завоевал золотую медаль. В 2011 году Рахман стал золотым призером Международного открытого чемпионата Иордании. На Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где 180 спортсменов соревновались в 20 медальных соревнованиях, Сиаманд Рахман стал первым паралимпийцем, поднявшим более 300 кг.

Рахман скончался 1 марта из-за остановки сердца в своем родном городе Ошнавие. Спортсмены, тренеры и ассоциации выразили сожаление в связи с внезапной кончиной, а также передали свои соболезнования семье и друзьям Рахмана.