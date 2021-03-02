Москва, 2 марта, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы Минпромторгу России отказали во взыскании многомиллионного штрафа с АО «Центр судоремонта «Звёздочка» из Архангельской области. Вердикт суда ещё может быть оспорен истцом, передаёт ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли РФ

В деле речь шла «о взыскании штрафа в размере 24 149 810 руб. 25 копеек», но судья Китова отказала ведомству в удовлетворении иска в полном объёме. Детали пока не сообщаются, вердикт обнародован лишь в результативной части.

Дело было инициировано министерством в конце декабря 2020 года. Третьим лицом в споре участвовало Росимущество.

Между сторонами также есть ещё один не до конца рассмотренный спор. В нём речь идёт о взыскании 50,4 млн рублей. Его рассмотрят 15 марта 2021 года

Напомним, в феврале 2021 года суд уже частично взыскал со «Звёздочки» в пользу Министерства обороны РФ неустойку в размере 6,4 млн рублей. При том, что сам истец требовал почти 90 млн рублей.

До этого с подачи Минобороны России судостроитель был включён в реестр недобросовестных поставщиков.