Тегеран, , 08:35 — REGNUM 28 февраля посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил в интервью иракскому курдскому телеканалу Rudav, что Тегеран в случае необходимости готов оказать помощь Багдаду в вопросах безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран выступает за полноценное восстановление безопасности в Ираке и не поддерживает тех, кто намерен ослабить соседнюю страну. Проводя такую политику, Тегеран даже готов помочь Ираку в его делах безопасности, если это будет необходимо», — сказал Масджеди.

Он отметил, что присутствие иностранных сил не только не приносит ощутимых плодов Ираку, но и ведет к дальнейшему ослаблению безопасности, а также усилению напряженности как в Ираке, так и в регионе.

Поэтому, по его словам, Исламская Республика Иран твердо верит, что силы безопасности центрального правительства Ирака и автономной иракской провинции Курдистан смогут обеспечить безопасность страны независимо от действий каких-либо иностранных сил.

«Отношения Ирана со всеми иракскими правительствами после краха деспотического режима Саддама были дружественными и конструктивными», — подтвердил посол. Он подчеркнул, что нынешние отношения стран находятся на высоком уровне.