Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Подросток 15 лет стал жертвой стрельбы в школе в городе Пайн-Блафф американского штата Арканзас, 1 марта сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Его смертельно ранил другой школьник, который попытался скрыться после инцидента, но был задержан полицейскими в одном в окрестностях учреждения. Начато расследование причин случившегося. При этом мотивы стрелявшего пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в ходе перестрелки у оружейного магазина в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана погибли трое человек и еще двое пострадали.

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